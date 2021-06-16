У Вінниці з лікарні виписали дитину постраждалого у страшній аварії



Як передає Politeka.net, про пережите Андрій і його батько розповіли в коментарі "33 каналу"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Страшна аварія сталася 24 травня - дівчина в стані алкогольного сп'яніння на кросовері наїхала на дитину, яка йшла по тротуару.

У результаті хлопчик потрапив до лікарні з травмами голови.

Андрій переніс три складних операції і тепер його чекає тривала реабілітація.

"Спасибі лікарям за їхні золоті руки, які врятували життя Андрія! Син переніс три операції... він вже сам ходить, розмовляє, спілкується з друзями по телефону, але про момент аварії нічого не пам'ятає", - поділився батько хлопчика і додав, що сім'я винуватиці ДТП передала на його лікування лише 40 тисяч гривень. Андрій каже, що страшно тоді йому не було, а був тільки шок. "Мені вже в лікарні сказали, що сталося, коли я відкрив очі. Хочу додому, до друзів, хочу в свою спортивну секцію", - зазначив хлопчик. Також він подякував усім небайдужим людям за допомогу та молитви. "Тато сказав, що люди дзвонили з міст України та інших країн, пересилали гроші, бажали одужання і говорили дуже теплі слова... Спасибі всім, хто за мене тримав кулаки і молився. Я живий!",- сказав хлопчик.

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