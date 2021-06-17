Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в стильному образі
Популярна артистка регулярно радує своїх шанувальників, з'являючись в нових образах, передає Politeka.net.
Адамчук активно веде свою сторінку в Instagram, на яку вже підписані 46,8 тисячі користувачів мережі. У своєму акаунті красуня з'являється в жарких і стильних образах.
В одному з останніх постів Марта позувала в чорному піджаку, футболці і світлих джинсах. Сумочка на ланцюжку завершила лук.
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Але раз я досі не знайшла час замінити зимову гуму на літню, а на зустріч з блогерами прийшла, то це все ж щось значить))", - написала співачка.
За півгодини публікація зібрала майже 100 лайків і трохи коментарів.
"Красива Мартуся", "😍😍😍😍😍😍😍😍😍. Прекрасна лялечка !!! ❤️💘💞❤️💘💞❤️💘💞❤️💘💞😘😘😘😘😘😘😘😘", "Все-таки та сторона для фото була краще 😅😅😅", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Марта Адамчук в студентські роки не подобалася собі в дзеркалі, страждаючи від комплексів. Свої "недоліки" майбутня зірка намагалася приховати за допомогою великої кількості біжутерії та косметики. Однак, подорослішавши, співачка зрозуміла, що людина красива, коли є щасливою.
Зараз зірка працює над собою, і вже не так соромиться своєї зовнішності, як раніше.
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