Після пом'якшення карантину українцям дозволять зняти маски

Як передає Politeka.net з посиланням на прес-службу МОЗ України, під час масових заходів маски можна буде не носити. Правда, для цього необхідно буде дотримання деяких умов:

Всі учасники мають негативний тест на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до заходу),

Всі учасники мають негативний експрес-тест (за 72 години),

Всі учасники вакциновані і мають документ, який це підтверджує.

Як відомо, 16 червня в Україні продовжили карантин до кінця літа. При цьому, через зниження захворюваності серед населення карантин істотно послабили. У Кабміні дозволили проводити масові заходи в приміщеннях без обмеження за кількістю осіб.

Крім цього, по приїзду в Україну з іншої країни більше не знадобиться завантажувати додаток "Вдома" для контролю самоізоляції.

Додамо, що останнім часом кількість хворих в Україні рідко перевищує 1000 осіб. Втім, фахівець з інфекційних захворювань Ольга Голубовська вважає, що вже влітку може бути нове загострення, а восени новий виток. Це означає, що восени в Україні можуть знову посилити карантин, як це було в 2020 році.

Нагадаємо, що у МОЗ попередили про нову ковід-хвилю: "не госпіталізуватимуть тих, хто...".

Як повідомляла Politeka, карантин в Україні продовжують, заява Шмигаля: названі терміни.

Також Politeka писала, що ситуація із зараженими в Україні різко змінилася, заява Шмигаля: "зараз всі регіони...".