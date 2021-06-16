После смягчения карантина украинцам позволят снять маски
Как передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Минздрава Украины, во время массовых мероприятий маски можно будет не носить. Правда, для этого необходимо будет соблюдение некоторых условий:
- Все участники имеют отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до мероприятия),
- Все участники имеют отрицательный экспресс-тест (за 72 часа),
- Все участники вакцинированы и имеют документ, который это подтверждает.
Как известно, 16 июня в Украине продлили карантин до конца лета. При этом, из-за снижения заболеваемости среди населения карантин существенно ослабили. В Кабмине разрешили проводить массовые мероприятия в помещениях без ограничения по количеству человек.
Кроме этого, по приезду в Украину из другой страны больше не понадобится скачивать приложение "Вдома" для контроля самоизоляции.
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Добавим, что в последнее время количество заболевших в Украине редко превышает 1000 человек. Впрочем, специалист по инфекционным заболеваниям Ольга Голубовская считает, что уже летом может быть новое обострение, а осенью новый виток. Это значит, что осенью в Украине могут снова ужесточить карантин, как это было в 2020 году.
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