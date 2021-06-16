Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження карантину

Про це Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду .

За його словами, Україна знаходиться в "зеленій" зоні навіть за критеріями ЄС.

"Всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій... Уряд офіційно продовжить карантин до 31 серпня, але ми послабимо певні заходи", – анонсував глава уряду.

Він заявив, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій і залишатися мобілізованою.

Раніше ми писали, що за показниками захворюваності Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень захворюваності в Україні. Про це повідомили в прес-службі офісу президента.

Так, стверджується, що Україна потрапила в" зелену " зону Європейського Союзу з показником захворюваності коронавірусом 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС в 75 випадків.

Зараз всі регіони України знаходяться в" зеленій " зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, що субсидії українцям призначатимуть по-новому, Шмигаль зробив важливу заяву.

Як повідомляла Politeka, Шмигаль розкрив, до чого готуватися українцям і які області вийшли з "червоної" зони.

Також Politeka писала, про режим надзвичайної ситуації в Україні: Шмигаль зробив екстрену заяву.