Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про продовження карантину
Про це Шмигаль заявив сьогодні на засіданні уряду.
За його словами, Україна знаходиться в "зеленій" зоні навіть за критеріями ЄС.
"Всі регіони України знаходяться в "зеленій" зоні. Але ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій... Уряд офіційно продовжить карантин до 31 серпня, але ми послабимо певні заходи", – анонсував глава уряду.
Він заявив, що Україна повинна бути готова до будь-якого розвитку подій і залишатися мобілізованою.
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Раніше ми писали, що за показниками захворюваності Україна потрапила в "зелену" зону Євросоюзу
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рівень захворюваності в Україні. Про це повідомили в прес-службі офісу президента.
Так, стверджується, що Україна потрапила в" зелену " зону Європейського Союзу з показником захворюваності коронавірусом 74,71 випадки на 100 тисяч населення при критерії ЄС в 75 випадків.
Зараз всі регіони України знаходяться в" зеленій " зоні адаптивного карантину.
Нагадаємо, що субсидії українцям призначатимуть по-новому, Шмигаль зробив важливу заяву.
Як повідомляла Politeka, Шмигаль розкрив, до чого готуватися українцям і які області вийшли з "червоної" зони.
Також Politeka писала, про режим надзвичайної ситуації в Україні: Шмигаль зробив екстрену заяву.