Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении карантина

Об этом Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства .

По его словам, Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.

"Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий... Правительство официально продолжит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", – анонсировал глава правительства.

Он заявил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.

Ранее мы писали, что по показателям заболеваемости Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об уровне заболеваемости в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Так, утверждается, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза с показателем заболеваемости коронавирусом 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Напомним, что субсидии украинцам будут назначать по-новому, Шмыгаль сделал важное заявление.

Как сообщала Politeka, Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам и какие области вышли из "красной" зоны.

Также Politeka писала, о режиме чрезвычайной ситуации в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление.