Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о продлении карантина
Об этом Шмыгаль заявил сегодня на заседании правительства.
По его словам, Украина находится в "зеленой" зоне даже по критериям ЕС.
"Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий... Правительство официально продолжит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", – анонсировал глава правительства.
Он заявил, что Украина должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной.
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Ранее мы писали, что по показателям заболеваемости Украина попала в "зеленую" зону Евросоюза
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об уровне заболеваемости в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Так, утверждается, что Украина попала в "зеленую" зону Европейского союза с показателем заболеваемости коронавирусом 74,71 случая на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.
Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.
Напомним, что субсидии украинцам будут назначать по-новому, Шмыгаль сделал важное заявление.
Как сообщала Politeka, Шмыгаль раскрыл, к чему готовиться украинцам и какие области вышли из "красной" зоны.
Также Politeka писала, о режиме чрезвычайной ситуации в Украине: Шмыгаль сделал экстренное заявление.