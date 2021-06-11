У МОЗ назвали терміни і масштаби четвертої хвилі коронавірусу в Україні

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телеканалу "1 + 1".

"Швидше за все, ми зіткнемося з черговою хвилею COVІD-19, яка буде восени. Це звичайна практика, оскільки ми розуміємо, що ГРВІ переважно з'являються в кінці осені - на початку зими. Однак ми сподіваємося на те, що ця хвиля буде мінімальною", - розповів Кузін.

Крім того він заявив, що нова хвиля заражень буде слабшою, ніж восени 2020 року, тому що багато українців вже перехворіли і багато вакцинувалися.

"Ті, які вакциновані, за рахунок захисної дії вакцини не підлягатимуть госпіталізації, або захворювання буде протікати в легшій формі", - прознозує Кузін.

Раніше ми писали, що в Україні вирішили пом'якшити карантинні обмеження, які стосуються роботи кафе і ресторанів, масових заходів, а також правил в'їзду в країну

Як стало відомо 7 червня, відповідне рішення у своїй постанові № 583 прийняв Кабмін.

Зокрема, тепер крім ПЛР-тестів при В'ЇЗДІ в Україну можна буде пред'являти результати експрес-тесту на антиген або документ про вакцинацію проти коронавірусу.

Також українці, які отримали негативний ПЛР-тест або експрес-тест тепер не повинні будуть йти на самоізоляцію.

Ресторани та інші заклади громадського харчування зможуть працювати цілодобово, а обов'язкову відстань між столиками можна зменшити з 2 до 1,5 метрів.

Крім того, дозволена робота нічних клубів, проведення концертів і масових заходів. При цьому обов'язкова площа на одну людину повинна становити не менше 4 кв. м, або зал повинен бути заповнений не більше ніж на дві третини.

У кінотеатрах і концертних залах «шахову» розсадку вирішили замінити на чергування двох заповнених рядів з одним порожнім.

Нагадаємо, МОЗ кардинально змінює правила отримання лікарняних, Ляшко видав деталі: "вже підписаний наказ...".

Як повідомляла Politeka, нові правила карантину чекають українців, Заява Ляшка: обмеження можуть бути зняті в декількох сферах.

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