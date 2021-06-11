В Минздраве назвали сроки и масштабы четвертой волны коронавируса в Украине

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала "1+1".

"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVІD-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной", - рассказал Кузин.

Кроме того он заявил, что новая волна заражений будет слабей, чем осенью 2020 года, потому что многие украинцы уже переболели и многие вакцинировались.

"Те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - прознозирует Кузин.

Ранее мы писали, что в Украине решили смягчить карантинные ограничения, которые касаются работы кафе и ресторанов, массовых мероприятий, а также правил въезда в страну

Как стало известно 7 июня, соответствующее решение в своем постановлении №583 принял Кабмин.

В частности, теперь помимо ПЦР-тестов при въезде в Украину можно будет предъявлять результаты экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Также украинцы, получившие негативный ПЦР-тест или экспресс-тест теперь не должны будут уходить на самоизоляцию.

Рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, а обязательное расстояние между столиками можно уменьшить с 2 до 1,5 метров.

Кроме того, разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий. При этом обязательная площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м, или зал должен быть заполнен не более чем на две трети.

В кинотеатрах и концертных залах «шахматную» рассадку решили заменить на чередование двух заполненных рядов с одним пустым.

Напомним, Минздрав кардинально меняет правила получения больничных, Ляшко выдал детали: "Уже подписан приказ...".

Как сообщала Politeka, новые правила карантина ждут украинцев, заявление Ляшко: ограничения могут быть сняты в нескольких сферах.

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