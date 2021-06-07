В Украине решили смягчить карантинные ограничения, которые касаются работы кафе и ресторанов, массовых мероприятий, а также правил въезда в страну

Как стало известно 7 июня, соответствующее решение в своем постановлении №583 принял Кабмин. Подробности сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В частности, теперь помимо ПЦР-тестов при въезде в Украину можно будет предъявлять результаты экспресс-теста на антиген или документ о вакцинации против коронавируса.

Также украинцы, получившие негативный ПЦР-тест или экспресс-тест теперь не должны будут уходить на самоизоляцию.

Также рестораны и другие заведения общественного питания смогут работать круглосуточно, а обязательное расстояние между столиками можно уменьшить с 2 до 1,5 метров. Кроме того, разрешена работа ночных клубов, проведение концертов и массовых мероприятий. При этом обязательная площадь на одного человека должна составлять не менее 4 кв. м, или зал должен быть заполнен не более чем на две трети.

В кинотеатрах и концертных залах «шахматную» рассадку решили заменить на чередование двух заполненных рядов с одним пустым.

Также отмечается, что ограничения могут не применяться, если у всех посетителей мероприятия есть негативные результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена, полученные не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, либо документа, подтверждающего вакцинацию.

Новые правила карантина также предусматривают изменения при определении уровня эпидопасности в регионе. Так, теперь «зеленый» уровень эпидопасности будет установлен, если:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней – менее 75;

коэффициент выявления случаев заражения составляет менее 4%;

количество проведенных ПЦР или экспресс-тестов за последние 7 дней превышает 300 штук на 100 тысяч населения;

по всей стране не будет регионов с «красным» уровнем эпидопасности.

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