У лікарні Києві обікрали жінку, яка несла гроші на операцію
Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в лікарні "Медмістечко".
"Ці дві паскудні особи вчора в Мед містечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, тому що система ніяк не може впоратися з цими злодіями?",- йдеться в повідомленні.
Українці були обурені побаченим, а деякі навіть запропонували організувати збір коштів для постраждалої:
"Це жах! Доведеться тепер скасовувати операцію!", "Якщо є можливість, зв'яжіться з цією бабусею. Нехай дасть карту, 20к не така велика сума, я думаю ми всі разом зможемо оперативно зібрати", - писали в коментарях під відео.
Раніше ми повідомляли, що в Києві обікрали вагітну жінку.
Інцидент стався ввечері, 16 березня в одній із закладів столиці.
Молодий чоловік, дочекавшись поки в заклад не буде відвідувачів, увійшов всередину кафе і забрав з барної стійки банку з чайовими.
Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.
Популярні новини заразПоказати ще
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Пропала юна Настуся, батьки молять про допомогу: особлива прикмета дівчинки
ДТП на київській трасі: вантажівка перетворила легковик на купу металу, вижити вдалося не всім
Останки 17 людей знайшли під будинком пенсіонера, подробиці і кадри з місця: "Був м'ясником"
73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"
Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей" на допомогу дітям " і жорстоко поплатився, відео.
Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".