У лікарні Києві обікрали жінку, яка несла гроші на операцію
Як передає Politeka.net, про це повідомляє "Київ Оперативний" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в лікарні "Медмістечко".
"Ці дві паскудні особи вчора в Мед містечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, тому що система ніяк не може впоратися з цими злодіями?",- йдеться в повідомленні.

Українці були обурені побаченим, а деякі навіть запропонували організувати збір коштів для постраждалої:
"Це жах! Доведеться тепер скасовувати операцію!", "Якщо є можливість, зв'яжіться з цією бабусею. Нехай дасть карту, 20к не така велика сума, я думаю ми всі разом зможемо оперативно зібрати", - писали в коментарях під відео.

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Інцидент стався ввечері, 16 березня в одній із закладів столиці.

Молодий чоловік, дочекавшись поки в заклад не буде відвідувачів, увійшов всередину кафе і забрав з барної стійки банку з чайовими.

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