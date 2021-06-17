У лікарні Києві обікрали жінку, яка несла гроші на операцію

Інцидент стався в лікарні "Медмістечко".

"Ці дві паскудні особи вчора в Мед містечку скоїли крадіжку 20000 грн. Обікрали вони літню жінку, яка несла ці кошти на операцію. Ось і що тепер їй робити? Вмирати, тому що система ніяк не може впоратися з цими злодіями?",- йдеться в повідомленні.

Українці були обурені побаченим, а деякі навіть запропонували організувати збір коштів для постраждалої:

"Це жах! Доведеться тепер скасовувати операцію!", "Якщо є можливість, зв'яжіться з цією бабусею. Нехай дасть карту, 20к не така велика сума, я думаю ми всі разом зможемо оперативно зібрати", - писали в коментарях під відео.