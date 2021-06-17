У Хмельницькому вантажівка провалилася під асфальт посеред вулиці
Як передає Politeka.net, кадри НП опублікували в місцевому Facebook-пабліку (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався 15 червня.
Яма, в яку потрапила вантажівка набита піском, намагалися відремонтувати кілька разів, але вона з'являлася знову.
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Раніше ми повідомляли, що в Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи.
8 червня місто накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.
Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.
Нагадаємо, що в Одесі трамвай зійшов з колій і загальмував у стовп: очевидці зняли все на відео.
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