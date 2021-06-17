У Хмельницькому вантажівка провалилася під асфальт посеред вулиці

Як передає Politeka.net, кадри НП опублікували в місцевому Facebook-пабліку (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався 15 червня.

Яма, в яку потрапила вантажівка набита піском, намагалися відремонтувати кілька разів, але вона з'являлася знову.

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Чи вдалося витягнути транспортний засіб і ліквідувати прірву в дорозі, поки не повідомляється.

Більшість місцевих жителів з іронією поставилися до даного інциденту.
"Це підземна парковка", " дешевше, схоже, побудувати новий Хмельницький на іншому місті. Чим ремонтувати", " щодо асфальту не скажу, тому, що якщо води на дуже багато, навіть найкрутіший асфальт не витримає ,тим більше вантажна машина!", "Метро не постраждало?", "Зараз пісок з цементом розвантажить і забетонує", "там нещодавно роботи робили наші працівники року", - писали в коментарях під відео.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи.

8 червня місто накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.

Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.