Чи вдалося витягнути транспортний засіб і ліквідувати прірву в дорозі, поки не повідомляється.

Більшість місцевих жителів з іронією поставилися до даного інциденту.

"Це підземна парковка", " дешевше, схоже, побудувати новий Хмельницький на іншому місті. Чим ремонтувати", " щодо асфальту не скажу, тому, що якщо води на дуже багато, навіть найкрутіший асфальт не витримає ,тим більше вантажна машина!", "Метро не постраждало?", "Зараз пісок з цементом розвантажить і забетонує", "там нещодавно роботи робили наші працівники року", - писали в коментарях під відео.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові комунальники укладали асфальт під час зливи.

8 червня місто накрив сильний дощ, місцями навіть випав град. У місті утворилися річки на вулицях.

Але місцеві комунальники не розгубилися і продовжили ремонт дороги.