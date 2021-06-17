У "Нафтогазі" розповіли, чому компанія не знизила ціни на газ у червні, незважаючи на наявність такої можливості

Багато українців очікували, що в перший місяць літа ціни на газ чекає зниження, адже відповідна можливість в рамках річного тарифу прописана в законодавстві. Однак, незважаючи на очікування людей, цього не сталося. На своїй сторінці в Фейсбук представники "Нафтогазу" пояснили, що не стали знижувати ціни через вартість газу в Європі.

"Україна імпортує значну частину природного газу, який споживає, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських хабах...", - йдеться в коментарі компанії.

У "Нафтогазі" підкреслили, що ціни на газ в Україні ростуть в першу чергу через аналогічне зростання в Європі. У компанії відзначили, що в травні ціни на газ в європейських хабах досягли еквівалента 9 грн/куб.м. Відзначається, що це пов'язано з холодною весною і великим попитом на блакитне паливо.

Представники "Нафтогазу" додали, що в червні ситуація з газом в Європі не стала кращою.

"Це обумовлено коливаннями цін на вуглецевому ринку, перебоями поставок газу з Норвегії і високими цінами на зріджений природний газ в азіатському регіоні, що в цілому створює великий попит на ресурс", - йдеться в заяві.

Також на ціни впливають низькі запаси газу в Європі. Так, за даними за 22 квітня, підземні сховища європейських країн були заповнені тільки на 29% в порівнянні з попереднім роком.

Додамо, що в червні в Україні продовжив діяти річний тариф від «Нафтогазу» з вартістю газу, що дорівнює 7,96 гривень за кубометр.

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