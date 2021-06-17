В «Нафтогазе» рассказали, почему компания не снизила цены на газ в июне, несмотря на наличие такой возможности
Многие украинцы ожидали, что в первый месяц лета цены на газ ждет снижение, ведь соответствующая возможность в рамках годового тарифа прописана в законодательстве. Однако, несмотря на ожидания людей, этого не произошло. На своей странице в Фейсбук представители «Нафтогаза» пояснили, что не стали снижать цены из-за стоимости газа в Европе.
«Украина импортирует значительную часть природного газа, который потребляет, поэтому цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских хабах...», - говорится в комментарии компании.
В «Нафтогазе» подчеркнули, что цены на газ в Украине растут в первую очередь из-за аналогичного роста в Европе. В компании отметили, что в мае цены на газ в европейских хабах достигли эквивалента 9 грн/куб. м. Отмечается, что это связано с холодной весной и большим спросом на голубое топливо.
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Представители «Нафтогаза» добавили, что в июне ситуация с газом в Европе не стала лучше.
«Это обусловлено колебаниями цен на углеродном рынке, перебоями поставок газа из Норвегии и высокими ценами на сжиженный природный газ в азиатском регионе, что в целом создает большой спрос на ресурс», - говорится в заявлении.
Также на цены влияют низкие запасы газа в Европе. Так, по данным за 22 апреля, подземные хранилища европейских стран были заполнены только на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Добавим, что в июне в Украине продолжил действовать годовой тариф от «Нафтогаза» со стоимостью газа, равной 7,96 гривен за кубометр.
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