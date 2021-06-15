Украинские банки продолжают совершенствовать систему взимания денег с должников. При этом, как выяснилось, наказать нерадивых плательщиков могут не только деньгами

По данным статистики, украинцы выплачивают долги едва ли не хуже всех в Европе. Всего у граждан нашей страны накопился общий долг на сумму более 100 миллиардов гривен, сообщается в материале Obozrevatel.

На фоне таких массовых задолженностей украинские банки начали массово присоединяться к новой системе обмена информацией, которая позволяет им автоматически списывать деньги с карт должников. По данным Минюста, к ней уже подключились семь банков, среди которых оказался и «ПриватБанк».

В соответствии с новым приказом Минюста, автоматически арестовывать деньги на картах украинцев могут за невыплату алиментов, просроченную коммуналку, штраф за нарушение ПДД и фактически наличие любого другого долга. При этом существует условие: для ареста денег на карте гражданина должно быть начато исполнительное производство, и исполнитель должен подать документ в банк. Однако, из-за длительности и сложности данной процедуры она не всегда бывает успешной для исполнителей.

Кроме того, существуют государственные исполнители, которые борются с алиментщиками и должниками по коммуналке. Часто вместо ареста денег на карте должника они приходят к нему домой и конфискуют имущество.

Один из таких исполнителей рассказал, что они оставляют должникам необходимый минимум: кровати, теплую одежду и прочее.

«Остальное можем арестовывать и продавать. Иногда приходится грязные кастрюли и поношенную одежду на торги отдавать», - признался государственный исполнитель.

На специальном аукционе с вещами должников действительно можно встретить что угодно: от старой мебели до посуды, одежды и даже мусорных пакетов.

При этом исполнители жалуются на низкую эффективность процедуры взыскания долгов в Украине.

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