В Пенсионном фонде Украины рассказали о выделении денег на пенсии, а также о финансовой помощи застрахованным украинцам

Как сообщается на официальной странице Фонда в Фейсбук, в понедельник, 7 июня, деньги на финансирование пенсий были выделены в соответствии с установленным графиков на этот месяц.

В частности, на пенсионные выплаты направили 2,1 миллиарда гривен. Всего за июнь профинансированы пенсии на сумму в 11,1 миллиарда гривен.

Отмечается, что пенсии украинцам продолжают выплачивать в установленном порядке.

Кроме того, Пенсионный фонд напомнил, что продолжает обеспечивать выплаты финансовой помощи в связи с ковидом. Напомним, что согласно этой инициативе Кабмина, застрахованным украинцам в связи с пандемией и карантинными мерами полагалась выплата социальной поддержки в размере 8 тысяч гривен.

В Пенсионном фонде сообщили, что по состоянию на 7 июня, на эти выплаты было выделено всего 2 719,5 миллиона гривен.

Как стало известно ранее, пенсии, субсидии и социальные пособия продолжат доставлять украинцам как раньше как минимум до 1 января 2023 года. Таким образом, пока пенсионеры продолжат получать деньги на дом от почтальонов или в отделениях Укрпочты.

При этом, ранее правительство планировало уже с 1 сентября этого года сделать обязательным перевод пенсионных выплат на банковские карты.

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