В Пенсионном фонде Украины рассказали о повышении выплат

В течение первого квартала 2021 года в Украине провели перерасчеты пенсий по действующим программам. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Так, с первого января 2021 года неработающие пенсионеры от 65 лет при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа, получают минимальную пенсию в размере 40% минимальной зарплаты (6000 грн х 40% = 2400 грн). Перерасчет коснулся 2,3 млн человек, средний размер повышения – 350 гривен.

Также с первого января пересчитали пенсии военнослужащим/военнообязанным, которые принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Теперь их размер пенсии по инвалидности рассчитывается с пятикратного размера минимальной зарплаты. Размеры выплат пересмотрены для 18 тысяч человек.

С первого марта пожилым людям от 80 лет, у которых размеры выплат меньше 10,340 тыс. гривен, платят компенсацию в размере 500 гривен. Если после размер пенсии и в этом случае остался ниже 2600 гривен, то осуществляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера. Перерасчет сделали 1,4 млн человек,а средний размер повышения – 499 гривен.

Кроме того, с первого марта по закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” доплаты получили люди, у которых страховой стаж не менее 25 лет (мужчины) и не менее 20 лет (женщины). Это коснулось 7,9 млн украинцев, средний размер повышения – 300 гривен.

Отметим, также был проведен перерасчет с 1 апреля 2021 года после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1 квартал этого года.

Перерасчет коснулся тех лиц, которые после назначения пенсии продолжали работать и уже имеют не менее 24 месяцев страхового стажа или менее 24 месяцев страхового стажа, при условии, что после назначения пенсии прошло не менее двух лет.

Напомним, повышение пенсионного возраста и новые правила индексации, к чему готовиться украинцам: "Без исключений"

Как сообщала Politeka, больных пенсионеров вывезли погибать на кладбище, в Одессе гремит скандал: "Выкинули, как мусор"

Также Politeka писала, что пенсионный возраст в Украине повысили, важное предупреждение: кому придется работать до 65 лет