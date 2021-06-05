Для части украинцев уже подняли пенсионный возраст до 65 лет

Из этого следует, что те украинцы, у которых не хватает стажа, вынуждены будут работать дольше остальных.

Об этом говорится в законе про Общеобязательное государственное пенсионное страхование.

До 65 лет придется работать украинцам, у которых будет от 15 до 18 лет стажа. Таких в Украине – абсолютное меньшинство, но они все же есть.

Как изменятся требования по стажу для выхода на пенсию в 65 лет:

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 - от 15 до 18 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 - от 15 до 19 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 - от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 - от 15 до 21 лет;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 - от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 - от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 - от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 - от 15 до 25 лет.

До 63 лет придется работать тем украинцам, у которых есть от 18 до 28 лет стажа. Количество тех, кто вынужден будет работать до 63 лет, постепенно увеличится до 40% от всех 60-летних.

Кроме того, известно, что начиная с 1 января 2023 года возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц. Такой рост будет продолжаться до 1 января 2035 года. В итоге, указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

Напомним, повышение пенсионного возраста в Украине, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, пенсии по-новому с 1 июня, кого коснутся изменения и каких сумм ждать.

Также Politeka писала, что пенсионная реформа под угрозой срыва, в Раде "зарубили" законопроект.