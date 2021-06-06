Важные изменения в пенсионном законодательстве, которые могут внести в ближайшее время, изменят подход к индексации выплат и решат вопрос повышения пенсионного возраста

Детали рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная, передает "Хвиля".

Так, Верховная Рада в короткие сроки должна принять законопроект №4668, который повлияет на закладывание в госбюджет на 2022 год средств для выплат пенсионерам. В документе, в частности, предусмотрена индексация пенсий для всех без исключений пенсионеров с фиксированной датой - 1 марта.

Также министр прокомментировала увеличение пенсионного возраста. Она подчеркнула, что еще законом от 2017 года установлено, что украинцы не смогут претендовать на выплаты от государства раньше наступления 63-65 лет из-за высоких требований по страховому стажу. По словам Лазебной, к примеру, в 2028 году для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, у человека должен быть стаж 35 лет. Если такого не будет, то ему придется выходить на заслуженный отдых не ранее 63-х.

"То есть я считаю, что так называемая пенсионная реформа 2017 году уже де-факто повышает пенсионный возраст для людей", - объяснила Лазебная.

Ранее мы рассказывали, в ПФУ раскрыли, кто получит в июне доплату к пенсиям. В результате перерасчета для 633 тыс. пенсионеров, суммы повысили для 313 тыс. В среднем повышение составило 193 грн. Перерасчет коснулся работающих пенсионеров, у которых не менее 24 месяцев стархового стажа, или меньше, но с учетом того, что прошло не менее двух лет от назначения пенсии.

Напомним, повышение пенсионного возраста в Украине, появился важный документ.

Как сообщала Politeka, пенсии по-новому с 1 июня, кого коснутся изменения и каких сумм ждать.

Также Politeka писала, что пенсионная реформа под угрозой срыва, в Раде "зарубили" законопроект.