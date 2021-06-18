В Україні збираються підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму, пише "Главком".

Проектом закону пропонується нараховувати прожитковий мінімум у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, який передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.

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У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, А до 2030 року – 50%. Щороку сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.

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Наприклад, у 2020 році середня заробітна плата склала 11 591 гривню. Прогноз НБУ за рівнем інфляції-8%. Значить в 2022 році мінімальний прожитковий мінімум повинен бути 5 132 гривні, що майже в 2,5 рази перевищує суму прожиткового мінімуму в 2021 році.

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Суми прожиткового мінімуму можуть переглянути через 3 місяці після прийняття держбюджету, але якщо для цього не буде причин, то він залишиться незмінним протягом 12 місяців.

Крім того, згідно з новим проектом закону можуть бути встановлені однакові прожиткові мінімуми для всіх категорій громадян.

Також в законопроекті пропонується усунути вимогу, за якою мінімальна заробітна плата не може бути нижче прожиткового мінімуму.

Передбачено зміни щодо того, на які виплати впливає прожитковий мінімум.

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Так, зараз в Україні мінімальна пенсія-1 769 гривень. У законопроекті зазначено, що в 2022 році буде враховуватися підвищення прожиткового мінімуму при розрахунку мінімальної пенсії, і щорічно будуть додавати по 2%, але нараховувати її будуть за іншою схемою. З прожитковим мінімумом вона зрівняється не раніше 2041 року.

Соціальні виплати в Раді також пропонують відв'язати від прожиткового мінімуму і окремо формувати суми виплат при прийнятті щорічного бюджету.

Крім того, оклади працівникам також пропонується нараховувати за іншими нормами і прив'язати їх до мінімального посадового окладу для відповідних категорій.

Які норми прожиткового мінімуму встановлені в бюджетній декларації:

  • Січень 2022 року - 2 393 гривні
  • Січень 2023 року - 2 589 гривень
  • Січень 2024 року - 2 778 гривень

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року були встановлені такі прожиткові мінімуми:

Загальний-2 189 гривень

Діти до 6 років-1 921 гривня

Діти віком від 6 до 18 років – 2 395 гривень

Працездатні громадяни-2 270 гривень

Особи, які втратили працездатність-1 769 гривень

Зараз прожитковий мінімум переглядають двічі на рік, але виплати збільшуються в середньому на 50-1120 гривень. За фактом прожитковий мінімум не покриває витрат навіть на найнеобхідніше.

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