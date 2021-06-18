Відома українська співачка Камалія розповіла про те, як у Києві провели в останню путь легендарного хореографа Григорія Чапкіса

Як відомо, знаменитий український танцюрист і суддя шоу «Танці з зірками» пішов з життя у віці 91 року 13 червня. В останню путь його провели в Києві 18 червня. Церемонія прощання проходила в Національній філармонії України в Києві. На неї прийшли не тільки рідні, а й численні друзі та колеги Чапкіса.

Серед них виявилася і Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України. Як пише Politeka.net, про це зірка розповіла у своєму Instagram.

"Сьогодні провели в останню путь велику людину Григорія Миколайовича Чапкіса ... він був справжнім «людиною-Сонце», який зігрівав, об'єднував. Скільки ж з ним пов'язано найтепліших спогадів...", - написала артистка.

Вона розповіла, що свого часу відразу після весілля зі своїм коханим, мільярдером Мухаммадом Захуром їм належало станцювати на Віденському балу. Їм вдалося виконати ідеальний вальс саме завдяки урокам Чапкіса.

Камалія також поділилася знімком з дня народження співачки Наталії Могилевської, який відбувся 10 місяців тому. На фото Чапкіс вчить зіркових гостей танцювати.

"Маестро влаштував майстер-клас і ми, молоді, ледве встигали за ним. Ми були впевнені, що відзначимо столітній ювілей Чапкіса і він звичайно ж буде танцювати. Шкода, що на Землі не живуть вічно. Вічна пам'ять великій людині!» ,- підсумувала зірка.

Нагадавши, рідкісні кадри з Чапкісом в компанії Могилевської і Полякової підкорили мережу: "за ним не встигали".

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