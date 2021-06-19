Українцям доведеться платити і за обслуговування внутрішньобудинкових мереж

Законопроект про те, що комунальники можуть вилучати зі споживачів, які живуть в багатоквартирних будинках, плату за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж вже прийнятий.



На думку голови Бюро комплексного аналізу та прогнозування Сергія Дяченка, найвигідніше буде передати внутрішньобудинкові мережі на баланс облгазам.

"Якщо цим займатимуться спеціально створені компанії-вони проситимуть занадто багато", - пояснив експерт у коментарі "Оглядач".

Також Дяченко зазначив, що суми в третій платіжки будуть залежати від будинку.

"Висотка – це одна ситуація, хрущовка-інша. Але цифри не повинні бути великими. Якщо порівняти з транспортуванням газу-обслуговування має коштувати набагато дешевше", - зазначив експерт.

Нагадавши, у червні ціна на газ в Україні коливається в діапазоні від 8 до 13,5 гривні за кубометр.

Газопостачальні компанії формують вартість синього палива в залежності від закупівельної ціни, а також контрактів, укладених з імпортуючими компаніями.

Згідно з прогнозами, до вересня ціна газу буде трохи знижуватися, а більш приємну вартість палива українські споживачі зможуть спостерігати вже в липні 2021 року.

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