Украинцам придется платить и за обслуживания внутридомовых сетей

Законопроект о том, что коммунальщики могут изымать с потребителей, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей уже принят.



По мнению главы Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергея Дяченко, выгоднее всего будет передать внутридомовые сети на баланс облгазам.

"Если этим будут заниматься специально созданные компании – они будут просить слишком много", - пояснил эксперт в комментарии "Обозревателю".

Также Дяченко отметил, что сумы в третьей платежки будут зависеть от дома.

"Высотка – это одна ситуация, хрущевка – другая. Но цифры не должны быть большими. Если сравнить с транспортировкой газа – обслуживание должно стоить гораздо дешевле", - отметил эксперт.

Напомним, в июне цена на газ в Украине колеблется в диапазоне от 8 до 13,5 гривны за кубометр.

Газопоставляющие компании формируют стоимость синего топлива в зависимости от закупочной цены, а также контрактов, заключенных с импортирующими компаниями.

Согласно прогнозам, до сентября цена газа будет немного снижаться, а более приятную стоимость топлива украинские потребители смогут наблюдать уже в июле 2021 года.

Напомним, субсидии украинцам переназначат, детали решения: "Подавать новые заявления придется, если..." .

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