Постачальники видадуть у липні нові пропозиції щодо вартості газу

При цьому зміни тарифів торкнуться тільки тих сімей, які залишилися з місячними контрактами, пише "Обозреватель". Сезонні коливання не торкнуться споживачів з річними контрактами і, отже, фіксованою ціною на газ.

Прогнози експертів щодо того, як сильно зміняться тарифи, у бік збільшення або зменшення, різняться.

Наприклад, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев вважає, що газ може незначно подорожчати. Головна причина - зростання цін на блакитне паливо на європейському ринку. Ще одна з причин полягає в тому, що Росія штучно обмежує постачання газу в ЄС, щоб утримувати високу ціну.

У той же час голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко навпаки вважає, що блакитне паливо в липні може незначно подешевшати. За його словами, "все залежатиме від Міненерго". Раніше розроблявся варіант зниження тарифу на 1 грн за кубометр. Зараз у Міністерстві подейкують про те, що потрібно дотримуватися європейських цін. При цьому на сильне зниження тарифу сподіватися не варто.

"Зараз я не бачу підстав, щоб значно знижувалися ціни. Так, буде нижчий тариф, але зроблять його тимчасово, може, на місяць", – заявив Попенко.

Раніше ми розповідали, що з 10 червня українці почнуть отримувати по три платіжки за газ. Окрім квитанцій за спожитий газ та утримання інфраструктури, буде ще й третя - плата за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

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