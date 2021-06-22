Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук з'явилася в ніжному образі
Артистка щоразу радує своїх шанувальників красивими образами, передає Politeka.net. Цього разу Марта опублікувала фото в Instagram, на якому позувала, прикрившись квітами.
Зірка закинула свої пишні локони на бік і ніжно посміхалася. Свою красу вона підкреслила макіяжем з акцентом на очі.
"Яке щастя працювати з професіоналами вашого рівня 🤍 Дякую🕊", - написала Адамчук, зазначивши кілька імен.
За 10 годин публікація зібрала сотні лайків і небагато коментарів.
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"Красуня!!!!😍😍", "Ти все одно для мене біла пухнаста кішечка 🐾", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Чарівна ❤️", "елегантність красивої і щасливої жінки", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Марта Адамчук з юних років займається музикою. Крім того, що зірка знімається в "Жіночому кварталі", вона також розвиває свою творчість - пише пісні і знімає кліпи.
Також красуня поділилася, що обожнює танцювати.
"Танці роблять з дівчини дівчину: змінюється постава, хода, ти вчишся взаємодіяти з партнером, що також знадобиться в житті", - поділилася співачка в одному з інтерв'ю.
За словами артистки, вона також займалася танцями, і навіть подумувала стати хореографом. Однак Марта росла в селі, де не було можливості професійно навчатися бальним танцям, тому спів став на перше місце.
Нагадаємо, що брюнетка з "Жіночого кварталу "підкорила ніжним чином, в мережі оцінили:"чудово".
Як повідомляла Politeka, зірка "Жіночого кварталу "Адамчук заворожила променистою посмішкою:"здатна топити льодовики".
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