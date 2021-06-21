Кілька днів тому в ДТП загинула 21-річна українська легкоатлетка Катерина Долган, стали відомі подробиці події
Катерина Долган була кандидатом у майстри спорту з легкої атлетики, призером численних змагань та чемпіонатів України. У вересні минулого року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері - за 5 годин вона подолала 51 км без перерви на відпочинок.
Про загибель української спортсменки повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова у своєму Фейсбуці.
ДТП сталася 19 червня на трасі Київ – Прилуки. Дівчина їхала додому після участі в Київському ультрамарафоні. За попередніми даними, Катерина заснула за кермом.
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На сайті Фокус повідомляється, що некерована машина врізалася в дерев'яну дошку. Остання пробила лобове скло, що стало причиною загибелі Долган.
Відомо, що Катерина навчалася в Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання. Серйозно легкою атлетикою дівчина захопилася в 16 років.
Люди в мережі висловлюють свої співчуття рідним і близьким.
"Ще одне нагадування, що жити потрібно так, як сьогодні твій останній день ...", "Боже, дай сили батькам ((", " Господи що за дні ... забирають кращих", " це дуже велике горе, втрата дитини. Співчуваю рідним і близьким", " співчуття і сил вам витримати таке горе...",- написали користувачі Мережі.
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