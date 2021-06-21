Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе біля водойми
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала відомою серед українців завдяки студії "Квартал 95". Красуня обожнює розтяжки, а також практикує танці у пілона. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.
На фото, яке Катерина опублікувала в Instagram, дівчина позувала в приталеній сукні. Красуня гуляла біля водойми, а для фотосесії взяла ще й торшер. На інших фото Нікітіна навіть зайшла в воду, вражаючи ідеальними формами.
"Пам'ятайте, що щастя - це сама дорога, а не те, куди вона приведе".
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(с) СесилияАхерн
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Але ж правда, ми завжди в гонці.
У гонці за кращим життям, кращою подією, кращим результатом…
Зовсім упускаючи те, що ти вже маєш. Завжди всього мало....
Не замислюючись, що три голи тому у тебе і цього не було…
У цій гонці ми забуваємо жити.
ПРОСТО ЖИТИ. Тут і зараз.
Пригальмуй трохи, просто Подивися навколо, зроби видих, і з почуттям подяки продовжуй рухатися вперед, але трохи повільніше. Що б встигнути насолодиться сьогоднішнім днем", - написала Нікітіна.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"А торшер включити то забула", "який шикарний бампер у цій моделі авто, прямо Чудо", "Ох, на цю тему можна багато чого сказати", " третя фотка прям нереальна!!!!".
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