Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала себе біля водойми

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна стала відомою серед українців завдяки студії "Квартал 95". Красуня обожнює розтяжки, а також практикує танці у пілона. Не забуває дівчина і про соціальні мережі, де ділиться цікавим контентом.

На фото, яке Катерина опублікувала в Instagram, дівчина позувала в приталеній сукні. Красуня гуляла біля водойми, а для фотосесії взяла ще й торшер. На інших фото Нікітіна навіть зайшла в воду, вражаючи ідеальними формами.

"Пам'ятайте, що щастя - це сама дорога, а не те, куди вона приведе".

(с) СесилияАхерн

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Але ж правда, ми завжди в гонці.

У гонці за кращим життям, кращою подією, кращим результатом…

Зовсім упускаючи те, що ти вже маєш. Завжди всього мало....

Не замислюючись, що три голи тому у тебе і цього не було…

У цій гонці ми забуваємо жити.

ПРОСТО ЖИТИ. Тут і зараз.

Пригальмуй трохи, просто Подивися навколо, зроби видих, і з почуттям подяки продовжуй рухатися вперед, але трохи повільніше. Що б встигнути насолодиться сьогоднішнім днем", - написала Нікітіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"А торшер включити то забула", "який шикарний бампер у цій моделі авто, прямо Чудо", "Ох, на цю тему можна багато чого сказати", " третя фотка прям нереальна!!!!".

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