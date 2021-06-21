Моторошний інцидент стався у Львові в одній з новобудов

У підвалі житлового будинку виявили тіло 16-річного підлітка. Про це повідомляє Телеграм-канал "Оповіщення цивільного захисту", передає Politeka.net.

Так, 19 червня близько 19:40 надійшло повідомлення про те, що по вул. Кульпарківській, 93, в житловому комплексі "Парус Сіті", в підвальному приміщенні був вражений електрострумом місцевий житель 2005 року народження.

З'ясувалося, що через дощ у підвалі зібралася вода. Можливо, поруч був незаземлений провід, що й призвело до трагічних наслідків.

швидка допомога, лікарі

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Підліток помер до приїзду "швидкої". Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, перша допомога при ураженні струмом:

  • забезпечте свою безпеку. Одягніть сухі рукавички (гумові, вовняні, шкіряні і т.п.), гумові чоботи. По можливості вимкніть джерело струму. При підході до потерпілого по землі йдіть дрібними, не більше 10 см, кроками.
  • Скиньте з потерпілого провід сухим токонепроводящим предметом (палиця, пластик). Відтягніть потерпілого за одяг не менше ніж на 10 метрів від місця торкання проводом землі або від обладнання, що знаходиться під напругою.
  • Викличте "швидку допомогу".

Нагадаємо, напередодні пройшли зливи в Західній Україні, деякі населені пункти затопило. Найбільше постраждала Чернівецька область. Станом на ранок 21 червня рівень води поступово знижується, але в той же час багато будинків залишаються підтопленими. За даними рятувальників, у владі стихії ще 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишаються без електропостачання с. Вікно Чернівецького регіону.

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