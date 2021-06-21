Моторошний інцидент стався у Львові в одній з новобудов

У підвалі житлового будинку виявили тіло 16-річного підлітка. Про це повідомляє Телеграм-канал "Оповіщення цивільного захисту", передає Politeka.net.

Так, 19 червня близько 19:40 надійшло повідомлення про те, що по вул. Кульпарківській, 93, в житловому комплексі "Парус Сіті", в підвальному приміщенні був вражений електрострумом місцевий житель 2005 року народження.

З'ясувалося, що через дощ у підвалі зібралася вода. Можливо, поруч був незаземлений провід, що й призвело до трагічних наслідків.

Підліток помер до приїзду "швидкої". Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, перша допомога при ураженні струмом:

забезпечте свою безпеку. Одягніть сухі рукавички (гумові, вовняні, шкіряні і т.п.), гумові чоботи. По можливості вимкніть джерело струму. При підході до потерпілого по землі йдіть дрібними, не більше 10 см, кроками.

Скиньте з потерпілого провід сухим токонепроводящим предметом (палиця, пластик). Відтягніть потерпілого за одяг не менше ніж на 10 метрів від місця торкання проводом землі або від обладнання, що знаходиться під напругою.

Викличте "швидку допомогу".

Нагадаємо, напередодні пройшли зливи в Західній Україні, деякі населені пункти затопило. Найбільше постраждала Чернівецька область. Станом на ранок 21 червня рівень води поступово знижується, але в той же час багато будинків залишаються підтопленими. За даними рятувальників, у владі стихії ще 29 житлових будинків та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах, частково залишаються без електропостачання с. Вікно Чернівецького регіону.

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