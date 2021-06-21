Відпочинок в готельному комплексі закінчився терміновою госпіталізацією

За два дні, 19 та 20 червня, десятеро людей поскаржилися на погіршення самопочуття після відвідин готелю в с. Діброва Богородчанського району Івано-Франківської області. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

Перші два постраждалих опинилися на лікарняному ліжку 19 червня з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Наступного дня кількість жертв небезпечної недуги зросла. На сьогодні, виявлено 10 хворих осіб. Кількість осіб, які були присутні в розважальному закладі, уточнюється.

Відомо, що всі постраждалі вживали їжу в готельному комплексі. Стан здоров'я людей - середнього ступеня тяжкості. Серед них четверо неповнолітніх (17 років) і двоє 18-річних українців.

Зараз проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, нещодавно стався масштабний спалах кишкової інфекції в Харкові. Ще 16 червня люди почали звертатися до медиків зі скаргами на погане самопочуття. Хворі пов'язували свій стан із вживанням готових страв в одному з місцевих ресторанів. Станом на ранок 19 червня, госпіталізовано вже 67 осіб, 14 з них - діти.

До слова, майже півсотні підхопили інфекцію: масове отруєння сталося в Харкові

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