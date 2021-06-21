Помер колишній гітарист групи "Тату" і засновник музичного колективу I.F.K. Максим Галстьян

Про це повідомляється на сторінці колективу в соцмережі.

"Сьогодні вночі не стало Макса. Засновник і серце IFK, що зв'язав з цією групою все своє життя. Найталановитіший музикант, композитор, гітарист, автор текстів і продюсер», - йдеться в повідомлення.

Що стало причиною смерті не повідомляється.

Однак музикант Роман Хомутський на своїй сторінці так прокоментувавши звістка про смерть гітариста: "живіть тут і зараз, ніяких"потім". Але бережіть себе, Друзі. Не ігноруйте хворобливі симптоми, мерзенний коронавірус не щадить ні молодих, ні старих».

Максим Галстьян заснував групи I. F. K. в 1994 році. Музиканти одними з перших в Росії почали грати в жанрі альтернативного року. Галстьян виступав з групою «Тату» на «Євробаченні» в 2003 році, коли Росія посіла друге місце з піснею «Не вір, не бійся, не проси».

В 2011 році Максим Галстьян створив ще один проект, який називався LaScala.

На початку 90-х він познайомився з телеведучою Туттою Ларсен. Пара одружилася, але в 2000 році вони розлучилися.

В Інтернеті піднялася хвиля скорботи.

"Шкода, йдуть люди...", "Спочивай з миром", - пишуть в мережі.

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