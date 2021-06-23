Відома українська фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала чарівне фото з донькою і розповіла про її марафон по догляду за волоссям

Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним літнім фото з донькою, а в підписі до нього розповіла про марафон по догляду за волоссям.

На новому фото Аніта з донькою на руках відображена на тлі безкрайнього блакитного неба, соя на красивому пляжі біля самої води. Перед камерою вона з'явилася в цікавому вбранні - на ній світле коротке плаття і довга строката накидка. Дочка зірки позує в милій сукні під колір маминої накидки. Волосся обох дівчаток розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі повна безтурботність.

У підписі до публікації Луценко розповіла про свій марафон по догляду за волоссям, зазначивши, що отримала безліч подяк, а також зазначила, що готує другий такий марафон. "Я отримала мільярд подяк від вас за допомогу @lena_barly в створенні Першого марафону про волосся і мільйон спасибі за ваші нові відносини з волоссям! Тепер до мене підходять сказати спасибі не тільки за #14днейбезсолодкого, а й за #10днеймарафонволоси-як точку входу в Нове життя! Я дуже рада!",- написала Аніта.

Нагадаємо, Тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко спокусила ніжками в задертій спідниці:"Стиляга".

Як повідомляла Politeka, Як тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко виглядала до популярності, фото вражає: "Виявляється, вона була...".

Також Politeka писала, Тренер "Зважені та щасливі" Аніта Луценко нагнулася вперед, блиснувши скарбом в декольте: "Трохи вульгарно".