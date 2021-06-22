Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині злочинець пограбував хворого пенсіонера.
Літній чоловік прямував додому і раптом йому стало погано. Дідусь попросив довести його перехожому, якому навіть пообіцяв заплатити. Побачивши гаманець старого, "помічник" вихопив його і зник.
У 86-річного пенсіонера при собі було 3500 гривень.
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Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.
Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей" на допомогу дітям " і жорстоко поплатився, відео.
Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".