На Волині жінку обдурили на кругленьку суму
Як передає Politeka.net, подробиці махінації повідомили на Facebook-сторінці Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області.
До правоохоронців звернулася 62-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою обману в Інтернеті.
Постраждала хотіла замовити засіб догляду за волоссям, але купити шампунь у неї не вийшло. Після заповнення фішингового повідомлення, позбулася коштів на суму майже 43500 гривень.

У поліції встановлюють особу, причетну до скоєння даного злочину і рекомендує не здійснювати платіжні операції, які вам не зрозумілі.

Раніше ми повідомляли, що на Житомирщині злочинець пограбував хворого пенсіонера.

Літній чоловік прямував додому і раптом йому стало погано. Дідусь попросив довести його перехожому, якому навіть пообіцяв заплатити. Побачивши гаманець старого, "помічник" вихопив його і зник.

поліція, поліція України

У 86-річного пенсіонера при собі було 3500 гривень.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

"Улюблена артистка": Остапчук з Поляковою пожартували над Кароль, Тіна не змогла пройти повз

Тіна Кароль зізналася, як її синові живеться за кордоном: «Навіть у школі діти кажуть йому...»

13-хлопчик ліг на колії, чекаючи поїзда: деталі та кадри трагедії на Київщині

Трагедія на воді, бездиханні тіла дітей побачив перехожий: "На березі знайшли..."
Показати ще

Нагадаємо, у Києві шахрай під виглядом поліцейського виманив у пенсіонерки 55 тисяч: деталі схеми.

Раніше Politeka писала, що у Києві шахрай влаштував збір грошей" на допомогу дітям " і жорстоко поплатився, відео.

Також Politeka повідомляла, що сотні українців опинилися в пастці шахраїв, деталі нової цинічної схеми: "пропонують роботу і...".