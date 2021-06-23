Відпочинок на турецькій рив'єрі закінчився для громадянина України та його близьких трагедією

Стало відомо, що 22 червня близько полудня в Туреччині загинув турист, який відпочивав біля моря в місті Кемер. Його особу встановлено. Ним виявився 28-річний українець Віталій Галушко, пише видання Hurriyet.

З'явилися деталі трагедії. Так, українські туристи взяли на прокат два гідроцикли і вирушили кататися. Один зі швидкісних водних транспортних засобів орендував вже згаданий Галушко, інший - родина - 28-річний Олександр і 24-річна Юлія Харценко.

Їх гідроцикли зіткнулися в морі. За яких обставин це сталося, не уточнюється.

В результаті аварії Галушко впав у воду і втратив свідомість. Його терміново дістали рятувальники. Чоловіка доставили в найближчу приватну клініку. Лікарі боролися до останнього, але, на жаль, врятувати молоду людину не вдалося. Медики констатували смерть.

Берегова охорона і прокуратура Туреччини розслідуватимуть інцидент.

Раніше ми розповідали, українську альпіністку Яну Кривошею, яку майже місяць шукали в горах Анталії, знайшли мертвою недалеко від вершини гори Геіксіврісі. За попередньою інформацією вона загинула, впавши з прямовисних скель.

"Протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських. Однак тіло вдалося виявити тільки 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії", - йдеться в повідомленні.

Пошуково-рятувальна операція почалася лише через майже тиждень після того, як рідні Яни забили тривогу.

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