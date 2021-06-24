Співак Макс Барських справив ефект навіть "через екран"

Як відомо, 31-річний артист, родом з Херсона, закінчив ліцей мистецтв по класу "художник" і Київську академію естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю "вокал", також брав участь у "Фабриці". Зараз Барських на піку своєї популярності і продовжує збирати стадіони.

У своєму новому пості в Instagram артист поділився фрагментом виступу на "Мінськ-арені", де днями давав концерт, зібравши повний зал, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Перше виконання пісні "По местам" зі сцени! Радий, що це сталося саме в Мінську - місті, в яке завжди хочеться повертатися!", - повідомив у підписі Барських.

На сцені Макс з'явився в "хижому" вбранні - лакованій курточці леопардового забарвлення, напівпрозорій футболці та вузьких шкіряних штанях.

Користувачі засипали співака компліментами в коментарях:

"Яка крута зйомка 🤩"

"Гоу на кожному концерті співати щось новеньке"

"Який же ти неймовірний! 😍 Навіть через екран відчувається ця нереальна атмосфера. 🤩"

"Дуже дуже непогано, навіть мурашки пішли!!!!🔥🔥🔥"

"Аааа до мурашок 🤤 😍"

"Шалена пісня! Макс найкращий❤️❤️❤️"

"Це було просто чарівно❤️ перший раз, і так синхронно всі були з тобою 😍 🔥"

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