На Україну насувається атмосферний фронт Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. За словами фахівця, 35-градусна спека не покине Україну в найближчі дні-24 червня температура коливатиметься в межах 29-35 градусів.

"Окремі короткочасні дощі вірогідні 24-го червня в західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирщини та Вінницької області", - попередила Діденко.

Також синоптик повідомила, що на вихідних в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе опади і послаблення температури.

Варто відзначити, що згідно з прогнозом синоптиків спека триматиметься в Україні ще як мінімум тиждень. 26 червня в країну повернуться грозові дощі, які трохи охолодять західні регіони. Очікується, що температура там впаде до 24-26 градусів.