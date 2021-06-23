На Україну насувається атмосферний фронт
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, 35-градусна спека не покине Україну в найближчі дні-24 червня температура коливатиметься в межах 29-35 градусів.
"Окремі короткочасні дощі вірогідні 24-го червня в західних областях, південній частині, а також торкнуться Житомирщини та Вінницької області", - попередила Діденко.
Також синоптик повідомила, що на вихідних в Україну прийде атмосферний фронт, який принесе опади і послаблення температури.
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Варто відзначити, що згідно з прогнозом синоптиків спека триматиметься в Україні ще як мінімум тиждень. 26 червня в країну повернуться грозові дощі, які трохи охолодять західні регіони. Очікується, що температура там впаде до 24-26 градусів.
Нагадаємо, що дощі і грози на час покинуть Україну: насувається +33 і вище.
Також Politeka писала, що спека насувається на Одеську область, "вжарить" відразу +35: названа дата.
А ще Politeka повідомляла, що грози повернуться в Україну, але не врятують від спеки: де буде до +36.