До першого липня українці отримають спеціальні повідомлення, після чого їм треба буде платити

Українці, які володіють квартирами площею від 60 квадратів і будинками від 120 квадратів, до першого липня повинні отримати квитанції-повідомлення, після чого протягом двох місяців потрібно заплатити податок на нерухомість.

Згідно зі статтею 266 Податкового кодексу України, платити доведеться за ті квадрати, які перевищують норму в 60 метрів. У 2021 році розмір податку становить до 70,8 грн за квадрат, пише Обозреватель.

Так, якщо власник володіє квартирою в 100 кв.м, то платити доведеться 2,8 тис. грн.

Однак є випадки, коли викладати гроші не доведеться: якщо житло розділене між членами сім'ї (пайове володіння), таким чином на кожного її члена розрахується норма в 60 кв.м. Крім того, не потрібно платити: багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, дітям-інвалідам, власникам дитячих садків, шкіл, релігійним організаціям, учасникам ООС та їх сім'ям.

Якщо проігнорувати повідомлення, то загрожує штраф - за прострочені 30 днів - нараховується 10%, понад 30 днів - 20%.

Українцю, який не бажає платити, можуть заарештувати майно, на яке нараховують податок. Навіть якщо платника немає за місцем реєстрації або він не хотів приймати повідомлення у поштової служби, податкове повідомлення вважається врученим з дня, який поштова служба вказала в повідомленні про вручення.

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