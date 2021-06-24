За статистикою, в Україні 85% передчасних смертей викликані неінфекційними захворюваннями, в основному – хворобами системи кровообігу і онко

Тому влада всерйоз задумалися про введення обов'язкового медогляду. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявив, що для осіб старше 55 років будуть проводиться так звані медичні check up, повні медичні обстеження кожні два роки, а для деяких категорій – щороку.

У той же час деякі експерти скептично поставилися до цієї ініціативи, озвучивши проблеми, пов'язані з нововведенням. Так, медогляди всіх підряд, які зібралися проводити, незалежно від стану здоров'я - це може виявитися всього лише популізмом. Так вважає експерт з медреформи Костянтин Надутий, пише "Апостроф".

"Є сімейний лікар, який зобов'язаний два рази на рік оглянути пацієнтів, а особливо, пацієнтів у групі ризику. А вік 50+ це вже група ризику по серцево-судинних захворюваннях. Тому є підстави кожного українця старше 50 років оглядати в обов'язковому порядку сімейним лікарем. Це профілактичний візит до сімейного лікаря з профілактичною метою. А при необхідності сімейний лікар вже направить до вузьких фахівців", - зазначає Надутий.

У свою чергу екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій зазначив, що людям старше 50 років дійсно необхідно перевірятися. Однак, за його словами, існує одна головна проблема - перевірки здоров'я українців носять безсистемний характер.

Мусій підсумував, що на сьогодні немає чітко прописаного алгоритму, що стосується саме профілактичних оглядів із вказівкою оплати за них сімейним лікарям.

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