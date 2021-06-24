В Україну прийдуть опади і трохи спаде спека

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, п'ятниця,25 червня, і буде спекотною, але вже під кінець дня жителям західних регіонів варто готується до дощу.

"Протягом дня + 30 + 36 градусів. На крайньому півдні хіба що острівцями +27 + 30 градусів, везе людям", - написала Діденко.

Також синоптик нагадала, що на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі та грози.
"Також ослабне спека, яка торкнеться в суботу західних областей, в неділю - півночі", - поділилася синоптик.

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Варто відзначити, що за інформацією Укргідрометцентру, 25 червня в західних областях вдень грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

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