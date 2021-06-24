"Також ослабне спека, яка торкнеться в суботу західних областей, в неділю - півночі", - поділилася синоптик.

Варто відзначити, що за інформацією Укргідрометцентру, 25 червня в західних областях вдень грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

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