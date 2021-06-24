Українців попередили про підвищення тарифів на комунальні послуги

Міністерство економіки 23 червня опублікувало "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки", схвалений Кабміном наприкінці травня, пише Politeka.net.

У документі повідомляється про підвищення тарифів для населення. Так, цього року ціни на гарячу воду та опалення зростуть на 33%, в 2022-му - ще на 6%, в 2023-му і 2024-му - на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в цьому році стануть вище на 20%, в 2022-му - ще на 11%, а в 2023 і 2024 роках - ще на 5%.

Зазначимо, зараз закінчується дія Меморандуму між урядом і Асоціацією міст України, який був підписаний в січні. За цією Угодою Нафтогаз зобов'язали фіксувати ціну на газ і не підвищувати її, а держава повинна була компенсувати підприємствам ТКЕ надлишкову вартість газу, спожиту ТКЕ в минулому опалювальному сезоні.

Тепер уряд хоче передати питання ціноутворення на гарячу воду та опалення місцевим органам влади, і ті, можливо, піднімуть ціни.

Раніше ми писали, що з 10 червня українці почнуть отримувати по три платіжки за газ. Окрім квитанцій за спожитий газ та утримання інфраструктури, буде ще й третя - плата за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

Третя платіжка за газ буде з'являтися тоді, коли в цьому виникне необхідність, наприклад, трапиться аварійна ситуація, яку потрібно буде усунути.

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Також Politeka писала, що оплата за газ буде по-новому, з'явиться третя платіжка: за що ще доведеться розщедритися українцям