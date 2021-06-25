Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", розповіла про свою роботу

Красуня не тільки професійна модель і актриса, але також стала радіоведучою, пише Politeka.net. Саме про роботу на радіо дівчина розповіла в одному зі своїх останніх постів в Instagram.

За словами зірки, вона мріяла про роботу на радіо цілий рік, але при цьому не ходила по кастингах, а лише уявляла себе перед мікрофоном.

"Бажання працювати на радіо з'явилося дуже типово, після класного кіно "День радіо", я так захопилася цим фільмом, цією романтикою і таємницею, яка відбувається за ефіром, що моє життя розділилося на до і після", - написала Товстолес.

Пізніше артистка побачила оголошення в Instagram, що ведеться пошук веселої дівчини на радіо. Після цього Лера відправила запис диктофона на пошту одного з холдингів і отримала запрошення на особисту зустріч.

"Відповідь я чекала два тижні і коли мені подзвонили, сказала: "Ну нарешті, краще мене ж нікого не було" 😅 сподіваюся так і залишиться. Так що мрійте і все обов'язково буде🌊 ✨", - написала Товстолес.

Публікація за 13 годин зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Ух ти! Якось у нас з тобою пости збіглися)))) збіг?", "❤️❤️❤️", "Клас", "Трініті)", " Круто🔥 🔥 🔥", "досить ці окуляри надягати", "а де ж традиційне" Як дістати Рибака???",- прокоментували користувачі Мережі.

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