Неприємна знахідка в магазині Києва збентежила покупця
Миша залізла на прилавок з хлібобулочними виробами і вирішила поласувати продукцією одного з київських супермаркетів. Це відбило апетит покупців надовго.
Покупець зняв на відео інцидент, після чого кадри потрапили у Telegram-канал "Київ без цензури".
У публікації не уточнюється, коли була проведена зйомка "дегустації" мишкою здобних виробів в супермаркеті.
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Як видно на відео, невеликий гризун заліз на прилавок, де знаходилася чіабатта, батони, шматочки піци. Миша зупинила свою увагу на останніх ласощах, він прогриз пакувальну плівку і почав поїдати піцу.
Миша нахабно наминала за обидві щоки ласощі, і не поспішала ретируватися, ігноруючи покупців.
У коментарях українці зазначили, що не вперше бачать таке в супермаркетах країни. Деякі з них згадали, що крім мишей помічали в українських магазинах птахів, тарганів і кажанів.
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