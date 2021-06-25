Неприємна знахідка в магазині Києва збентежила покупця

Миша залізла на прилавок з хлібобулочними виробами і вирішила поласувати продукцією одного з київських супермаркетів. Це відбило апетит покупців надовго.

Покупець зняв на відео інцидент, після чого кадри потрапили у Telegram-канал "Київ без цензури".

У публікації не уточнюється, коли була проведена зйомка "дегустації" мишкою здобних виробів в супермаркеті.

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Як видно на відео, невеликий гризун заліз на прилавок, де знаходилася чіабатта, батони, шматочки піци. Миша зупинила свою увагу на останніх ласощах, він прогриз пакувальну плівку і почав поїдати піцу.

Миша нахабно наминала за обидві щоки ласощі, і не поспішала ретируватися, ігноруючи покупців.


У коментарях українці зазначили, що не вперше бачать таке в супермаркетах країни. Деякі з них згадали, що крім мишей помічали в українських магазинах птахів, тарганів і кажанів.

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