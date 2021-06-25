У курортній Кирилівці сталася НП з дітьми

Як передає Politeka.net, подробиці рятівної операції повідомили у відділі комунікацій поліції Запорізької області.



Повідомлення про те, що трьох дітей забирає у відкрите море до правоохоронців надійшло вранці, 24 червня.

По прибуттю на місце, поліцейські побачили, що дітей 7, 9 і 14 років вже віднесло за пів кілометра від берега.

На катері маленьких відпочиваючих з водної пастки врятували.

На щастя, на берег їх доставили цілими та неушкодженими.

Зазначимо, що в Україні тільки за червень на воді загинули 126 осіб, з них 28 дітей.

Рятувальники попереджають, що основними умовами для безпечного відпочинку є:

правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

категорична відмова від алкогольних напоїв.

Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.

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