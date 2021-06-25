Українець подав до суду на дружину за приниження
Як передає Politeka.net, про це стало відомо з рішення Чигиринського суду.
Незвичайне, на перший погляд, слухання відбулося в Черкаській області.
Чоловік повідомив, що його співмешканка систематично здійснює фізичне і психологічне насильство стосовно нього.
Судом було доведено, що вона "безпричинно висловлювала словесні образи, погрози, нецензурні слова, Чим принижувала потерпілого, заподіявши шкоду фізичному і психічному здоров'ю".
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Також у рішенні суду йдеться, що один раз, перебравши з алкоголем, жінка дала потерпілому ляпас.
Через це, у чоловіка почалися психологічні страждання - його життя погіршилося, він втратив сон і перебував у постійному дискомфорті.
Суд визнав жінку винною в домашньому насильстві і призначив покарання — позбавлення волі строком на один рік умовно, оскільки вони виховують малолітніх дітей.
Варто відзначити, що тільки минулого року в судах на розгляді перебували 1 877 проваджень по домашньому насильству.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.