Пішов з життя актор Олександр Лєсков, який прославився завдяки ролі в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів"
Артисту було 73 роки, повідомив телеканал "Санкт-Петербург".
Олександр Лєсков помер у Санкт-Петербурзі, причина поки не повідомляється.
Олександр Лєсков-випускник Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії, навчався в майстерні легендарного Товстоногова. У МДТ він грав Веньку в" жорстокості", в постановці" дуель " в БДТ - Іскандера.
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У Лєскова також були ролі в Ризькому драматичному театрі, в Московському театрі імені Ленінського комсомолу. У Петербурзі багато хто пам'ятає його Семена Семеновича у виставі" Пасаж в Пасажі " театру Комедії імені Акімова.
При цьому широку популярність Лєсков отримав після роботи в телесеріалах. Це насамперед "Вулиці розбитих ліхтарів", а також" Ментівські війни"," юнкери"," Гончі-2 "і" Катерина. Повернення любові".
Олександр Лєсков захоплювався живописом, він написав багато картин.
Зазначимо, це вже друга смерть зірки серіалу" Вулиці розбитих ліхтарів " за кілька днів. Напередодні повідомлялося, що пішла з життя відома російська актриса Інна Волгіна. Їй було 53 роки.
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