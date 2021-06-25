Пішов з життя актор Олександр Лєсков, який прославився завдяки ролі в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів"

Артисту було 73 роки, повідомив телеканал "Санкт-Петербург".

Олександр Лєсков помер у Санкт-Петербурзі, причина поки не повідомляється.

Олександр Лєсков-випускник Ленінградського державного інституту театру, музики і кінематографії, навчався в майстерні легендарного Товстоногова. У МДТ він грав Веньку в" жорстокості", в постановці" дуель " в БДТ - Іскандера.

У Лєскова також були ролі в Ризькому драматичному театрі, в Московському театрі імені Ленінського комсомолу. У Петербурзі багато хто пам'ятає його Семена Семеновича у виставі" Пасаж в Пасажі " театру Комедії імені Акімова.

При цьому широку популярність Лєсков отримав після роботи в телесеріалах. Це насамперед "Вулиці розбитих ліхтарів", а також" Ментівські війни"," юнкери"," Гончі-2 "і" Катерина. Повернення любові".

Олександр Лєсков захоплювався живописом, він написав багато картин.

Зазначимо, це вже друга смерть зірки серіалу" Вулиці розбитих ліхтарів " за кілька днів. Напередодні повідомлялося, що пішла з життя відома російська актриса Інна Волгіна. Їй було 53 роки.

Нагадаємо, не стало знаменитої актриси, зірки культового серіалу: "любляча мати і горда бабуся"

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя актора з "Сімнадцять миттєвостей весни" і "Морозко": "потрапив на екрани ще школярем»

Також Politeka писала, що раптово обірвалося життя відомого актора, йому було всього 50: "непоправна втрата"