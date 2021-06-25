Ушел из жизни актер Александр Лесков, прославившийся благодаря роли в сериале "Улицы разбитых фонарей"

Артисту было 73 года, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Александр Лесков скончался в Санкт-Петербурге, причина пока не сообщается.

Александр Лесков сыграл много ролей в теартах.

Однако широкую известность Лесков получил после работы в телесериалах. Это прежде всего "Улицы разбитых фонарей", а также "Ментовские войны", "Юнкеры", "Гончие-2" и "Катерина. Возвращение любви".

Александр Лесков увлекался живописью, он написал много картин.

Отметим, это уже вторая смерть звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" за несколько дней. Накануне сообщалось, что ушла из жизни известная российская актриса Инна Волгина. Ей было 53 года.

«Улицы разбитых фонарей» или «Менты» — российский детективный телевизионный сериал, впервые появившийся на телевидении в 1998 году. Сериал насчитывает 16 сезонов. Являлся самым продолжительным (по времени в эфире) сериалом в истории российского телевидения.

Напомним, не стало знаменитой актрисы, звезды легендарного сериала: "Любящая мать и гордая бабушка"

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