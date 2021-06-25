Відома українська співачка Анастасія Приходько розповіла про складнощі під час догляду за трьома дітьми

Після народження третьої дитини Анастасія нарешті вирішила розповісти про свої почуття, про життя тепер і про те, як проходять її будні. Спочатку зірка приховувала свою вагітність і навіть те, що народила малюка. Тільки через кілька тижнів після цього Приходько розкрила в мережі правду.

Цього разу Анастасія заговорила про невеликий ювілей сина, якому сьогодні якраз виповнилося три місяці.

"Три місяці неймовірного щастя і складнощів, з якими стикаються кожні батьки немовлят ☺ ️ але, ці дні і, особливо, ночі ми пройшли з гідністю! Я весь цей час, поки ставав шлуночок у малюка сиділа на дієті (не без гріха, зізнаюся, могла і тортик з'їсти і пончик! Але, все в межах розумного і по чуть-чуть!)

Звичайно, я втомилася від постійного сиру на сніданок, сирників і бідонів чаю! Від великої кількості води, відвареного і парового! Але, це того варто і ми майже не мучилися з животиком! Навіть можу сказати, що критично було тільки три рази за три місяці! Я вважала» - розповідає Приходько.

Також вона помітила, що тепер носить на руках 8 кг справжнього важкого щастя і навіть на гастролі одна не поїде. Зараз у неї попереду складний проект, в якому вона братиме участь разом з дитиною: вона буде в павільйоні, а він як завжди поруч з татом. Між зйомками вони будуть зустрічатися щоб співачка встигла погодувати сина.