25 червня пішов з життя відомий актор театру та кіно, а також режисер Леонід Топчієв

Йому був 91 рік. Тіло легенди кіно виявили в його квартирі на Нахімовському проспекті в Москві. За попередніми даними, причини смерті Топчієва були природними, слідів насильства на тілі померлого поліцейські не виявили.

Леонід Топчієв прославився роллю князя Івана III в радянському фільмі «Ходіння за три моря». Крім цього він знімався в стрічках "Борець і клоун", "Олеко Дундич", "Козаки".

Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття у зв'язку з втратою, згадуючи заслуги легендарного актора:

"Світла пам'ять... в молодості був красень, яскравий, виразний, харизматичний... Шкода втрачати тих, хто тобі був дорогий... співчуття рідним і близьким"

"У хороших фільмах знімався Леонід Топчієв. Дуже гарний у фільмі "Ходіння за три моря". Це мій улюблений фільм. Довге життя прожив, цікаве💐 🙏"

"Молодець, прожив 91 рік! Всі б так!"

"Актор... Класика... всі яскраві ролі... світла пам'ять, приклад нашим, типу зіркам, нинішнього кіно..."

"Йде золоте покоління, вони залишаються у нас в серцях. Царство Небесне"

"Світла пам'ять. Красива і талановита людина"

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