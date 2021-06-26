У зазначених областях оголошено штормове попередження - 26 червня гроза та місцями град зі шквалами 15-20 м/с. 27 червня вдень в окремих районах очікується град та шквали вітру 15-20 м/с, у північних, центральних та південних районах місцями сильні зливи (I рівень небезпеки, жовтий).

На території західних, північних і південних областей 26 і 27 червня очікуються грози. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби ДСНС.

Українців попередили про загрозу сильного вітру і гроз

У Карпатах попереджають про ймовірний підйом рівнів води в річках на 0,3 - 1,3 м. В результаті є загрози підтоплень, а в горах - сходження селевих паводків.

В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом дня в більшості областей України буде спекотна погода до +33-35 градусів.

Однак в західній частині температура буде нижче - +25-27 градусів. Вночі температура коливатиметься від +19 до + 23 градусів.

Так само, як і в ДСНС, українців попередили про опади. Грозові дощі не очікуються тільки в Черкаській, Кропивницькій, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Зокрема, у Києві вдень у суботу буде + 32-34 градуси, вночі - + 21-23 градусів. У столиці очікують дощ і грози.

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