У Приватбанку розповіли про збій у системі, який призвів до списання коштів

Клієнтам Приватбанку розповіли про технічний збій, який призвів до повторного списання коштів, а також до некоректного відображення і використання доступних грошей на карті. Про це передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-секретаря Приватбанку Олега Серги у Фейсбук.

Зараз фахівці банку працюють над усуненням проблеми. Неправильно списані суми повернуть протягом доби.

Українці стали обурюватися під постом Серги:

"Так, а скільки ще чекати поки все прийде в порядок? Ваші оператори то говорять до 10 ранку, потім до 12 дня. Ви пишете до кінця дня... а якщо мені зараз потрібна моя карта з позитивним балансом, що тоді мені робити?", "Деякі клієнти? Як ви будете компенсувати мої витрати, коли мені сьогодні потрібно зробити грошовий переказ, а завтра вже прострочення, і зіпсована історія", "у дружини ледь інфаркт не трапився через ваш "збій". На підтримку не додзвонитися, інформацію знайти онлайн ще треба постаратися. Так підставити людей на свята, і так "вміло" виправляти постійні косяки в роботі. Сам колись пішов з Привату, те ж зробить дружина. Раджу іншим клієнтам подумати про альтернативні Банки, вибір великий".

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