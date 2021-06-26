Стихія вирує в Україні, створюючи неприємності жителям окремих регіонів

Як повідомляє Politeka.net, в суботу в Київській області від попадання блискавки загорівся приватний будинок. Про це повідомили в Telegram-каналі Dtp.Kiev. Відомо, що дах будівлі загорівся під час грози в селі Білогородка. Даних про постраждалих поки що немає.

Від сильних дощів з градом постраждали й інші населені пункти Київської області. У Фастові, Боярці та Бородянці випав великий град, який за розміром перевищив куряче яйце. Град пошкодив врожай у деяких домогосподарствах. Очевидці публікують фото і відео з місця події в соціальних мережах.

А в п'ятницю, 25 червня, стихія наробила лиха під Рівним у селі Житин. Там піщана буря зносила все на своєму шляху, включаючи білборди. Видимість для водіїв була нульовою, в деяких місцях серйозно постраждали дерева. За даними рятувальників, ніхто не постраждав.

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