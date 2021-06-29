На Черкащині відпочинок родини на пляжі ледь не обернувся трагедією
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Дітей без нагляду виявили правоохоронці, прибувши на виклик.
Четверо дітлахів плескалися воді, поки їх нетверезі батьки влаштовували розбірки на березі і спали.
На маму, яка" в відрубі " лежала на покривалі, вказали відпочиваючі. Поліцейським довелося приводити в себе жінку.
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"Жінка не реагувала на оточення і навіть не могла пояснити правоохоронцям, де і чим займаються її малолітні діти", - йдеться в повідомленні.
На місце також викликали співробітників ювенальної поліції і служби у справах дітей.
Як виявилося, жінка вже стоїть на обліку, оскільки належним чином не доглядала за малюками.
"Їй навіть давали час на виправлення однак, висновків жінка не зробила і не змінилася у виконанні батьківських обов'язків", - розповіли в поліції.
На місці було прийнято рішення вилучити дітей і направити їх в центр реабілітації. Горе-мати найближчим часом і зовсім може позбутися батьківських прав.
Як повідомляла Politeka, житель Запоріжжя на очах у маленьких дітей знущався над дружиною.
Крім того, повідомлялося, що харків'янин регулярно бив власного батька, все закінчилося сумно.
Також Politeka повідомляла, що у Харкові 26-річна горе-мати побила 2-річну дитину.