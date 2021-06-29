На Черкащині відпочинок родини на пляжі ледь не обернувся трагедією

Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці поліції області (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Дітей без нагляду виявили правоохоронці, прибувши на виклик.

Четверо дітлахів плескалися воді, поки їх нетверезі батьки влаштовували розбірки на березі і спали.

На маму, яка" в відрубі " лежала на покривалі, вказали відпочиваючі. Поліцейським довелося приводити в себе жінку.

"Жінка не реагувала на оточення і навіть не могла пояснити правоохоронцям, де і чим займаються її малолітні діти", - йдеться в повідомленні.

На місце також викликали співробітників ювенальної поліції і служби у справах дітей.

Як виявилося, жінка вже стоїть на обліку, оскільки належним чином не доглядала за малюками.



"Їй навіть давали час на виправлення однак, висновків жінка не зробила і не змінилася у виконанні батьківських обов'язків", - розповіли в поліції.

На місці було прийнято рішення вилучити дітей і направити їх в центр реабілітації. Горе-мати найближчим часом і зовсім може позбутися батьківських прав.

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